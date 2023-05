TPMP : Jean-Michel Maire arnaqué et volé, il raconte ! (VIDÉO)

Jean-Michel, fidèle chroniqueur de Cyril Hanouna dans son émission quotidienne sur C8 « Touche pas à mon poste », s’est confié dans l’émission de Faustine Bollaert sur France 2 « Ça commence aujourd’hui ».







Publicité





Dans une émission avec pour thème « Célébrité : ils ont fait la Une des faits diverts », Jean-Michel Maire a révélé avoir été victime d’une arnaque par une femme peu scrupuleuse.







Publicité





Pendant plus d’un an, une femme lui a menti sur tout, lui volant et vidant petit à petit son compte bancaire.

« On est resté un an et demi ensemble et ça passe très vite quand il se passe plein de choses et je me suis rendu compte à la fin qu’elle m’avait menti sur son prénom, son âge, sa nationalité, que son père ne l’avait jamais violée évidemment, que son mari était toujours vivant » a expliqué Jean-Michel Maire.



Publicité





« Elle me volait. Le matin, elle partait pour emmener sa fille à l’école, elle prenait ma carte bleue, je lui avais donné mon code, (…) Jusqu’au jour où la banque a fini par m’avertir qu’il y avait un problème » a raconté le chroniqueur de TPMP.

VIDÉO Jean-Michel Maire se confie dans Ça commence aujourd’hui