« Mariés au premier regard » du 29 avril 2024 : l’épisode 7 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

« Mariés au premier regard » du 29 avril 2024 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 8 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Loïc et Ophélie, Ludivine et Raphaël, Tracy et Flo, ainsi que Camille et Romain.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







« Mariés au premier regard » du 29 avril, au programme ce soir

Ludivine et Raphaël sont sur le point de se dire oui. Ludivine va-t-elle bloquer sur la taille de Raphaël ? Va-t-elle être aveuglée par cette obsession au risque de passer à côté de l’homme de sa vie ?

Après les premiers jours où Loïc était tétanisé par la beauté d’Ophélie, il va tenter de se rapprocher de la jeune femme. Ils vont avoir une sérieuse discussion qui va enfin réussir à les rapprocher !



On retrouve Tracy et Flo, qui après une lune de miel idyllique vont tester leur amour à l’épreuve du quotidien. Prêt à tout pour que la flamme des débuts ne s’éteigne pas, Flo a réservé une belle surprise à sa femme, qui va faire tomber les dernières barrières de Tracy.

Et vous découvrirez ce qui va bouleverser la suite de l’aventure de Camille et Romain. Camille a rencontré quelqu’un et annonce à Romain qu’elle arrête l’expérience ! Mais si Romain est d’abord sous le choc, il va ensuite faire une surprenante demande aux experts.

Extrait vidéo

Tracy et Florian se rendent compte que l’heure des au revoir va être compliquée après ce beau voyage de noces.

"Je vais te manquer ?"

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.