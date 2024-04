Meurtres au paradis du 29 avril : votre épisode inédit ce soir sur France 2

Publicité





Meurtres au paradis du 29 avril 2024 – Votre série « Meurtres au paradis » est de retour ce lundi soir sur France 2. Au programme aujourd’hui, l’épisode 5 inédit de la saison 13 intitulé « Question d’avenir ».





A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Meurtres au paradis du 29 avril 2024, l’épisode inédit « La liste de souhaits »

Alors que Neville se prépare mentalement à retrouver son ancienne compagne, Zoé, il reçoit une nouvelle perturbante : un meurtre a été commis dans un hôtel de Sainte-Marie. Une femme a été retrouvée seule dans un ascenseur, poignardée en plein cœur. L’assassin a eu un laps de temps incroyablement court de 15 secondes pour entrer dans l’ascenseur en mouvement, commettre le crime et s’en échapper. Plus troublant encore, on découvre que la victime, Cora, qui était consciente de sa mort imminente, avait dressé une liste de souhaits. En tête de cette liste figurait son désir de venir à Sainte-Marie avec son mari Joe, leur fille Holly enceinte, et le mari de cette dernière, Sam. Mais alors, pourquoi Sainte-Marie n’était-elle pas mentionnée dans cette liste ?

Avec Danny John Jules (Agent Dwayne Myers), Joséphine Jobert (Sergent Florence Cassell), Ellise Chappell (Holly Portlake), John Gordon Sinclair (Joe Blyth), Gabrielle Glaister (Cora Blyth), Ali Ariaie (Sam Portlake), Taj Atwal (Zoe Ainsworth), Ronni Ancona (Lexi « Alexandria » Reece)



Meurtres au paradis, présentation de la saison 13

La série policière « Meurtres au paradis » revient avec son mélange caractéristique de mystères mortels, d’intrigues captivantes et d’atmosphère tropicale envoûtante. Dans son 100e épisode, Selwyn célèbre ses 50 années de service dans la police et se trouve confronté à un adversaire inattendu. Pendant ce temps, une vieille amie de Catherine est sous le feu des soupçons pour meurtre. Marlon est aux prises avec des doutes sur son avenir, tandis que Naomi décide de saisir davantage les plaisirs de la vie. Enfin, Neville découvre l’existence d’une admiratrice secrète…

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.