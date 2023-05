Un si grand soleil spoiler : Evan découvre la vérité sur Laurine (VIDÉO épisode du 2 juin)

Un si grand soleil spoiler – Evan va finalement ouvrir les yeux et découvrir la vérité sur Laurine dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Evan se remet à l’hôpital et se confronte à Laurine.

Celle-ci vient à son chevet et Evan lui annonce qu’il sait tout.







Evan a compris que c’est Laurine qui a envoyé le mail anonyme au tribunal et qui a fait appeler une femme pour dénoncer la tromperie de Chloé avec Marc. Evan est écoeuré par Laurine, qui n’hésite pas à le menacer… Elle est prête à porter plainte contre lui pour harcèlement, mais Evan lui dit qu’elle peut y aller, elle n’est pas crédible. Laurine dit qu’elle va ruiner sa réputation, Evan lui demande de sortir de sa chambre.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 16 juin 2023

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1160 du 2 juin 2023 : Evan a tout compris



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.