Koh-Lanta du 13 juin : les poteaux ce soir, qui sera le gagnant de la finale ? (extrait vidéo)

Koh-Lanta du 13 juin 2023, la finale – Place à la seconde et dernière partie de la finale de « Koh-Lanta : le Feu Sacré » ce soir sur TF1. Après l’élimination de Julie la semaine dernière à l’issue de l’épreuve d’orientation, il est l’heure de la mythique épreuve des poteaux pour les trois derniers aventuriers !







Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







« Koh-Lanta : le Feu Sacré », présentation de la finale du 13 juin

Les trois rescapés de l’épreuve de l’orientation – Nicolas, Frédéric et Tania – s’affrontent sur les poteaux de Koh-Lanta, ultime et mythique épreuve de cette épopée aux Philippines.

Le gagnant aura le privilège de choisir son co-finaliste. Et c’est le Jury Final qui les départagera et qui désignera le grand gagnant de cette édition flamboyante !

Qui tiendra le plus longtemps en équilibre ? Qui aura les faveurs du Jury ?

Qui sera sacré ultime survivant et empochera les 100.000 euros promis au vainqueur ?

VIDÉO Koh-Lanta la bande-annonce de la finale

Pour patienter jusqu’à ce soir, voici quelques images ce ce qui vous attend avec la bande-annonce.



