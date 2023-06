Demain nous appartient du 13 juin : les Daunier craquent (résumé + vidéo épisode 1447 en avance)

Demain nous appartient du 13 juin 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1447 de DNA – Aurore est toujours retenue par un mystérieux ravisseur dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». On ne sait toujours pas pourquoi elle a été enlevée et sa famille craque…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 13 juin 2023 – résumé de l’épisode 1447

Roxane fait une découverte qui pourrait bien faire avancer l’enquête. Aux côtés de Karim, Roxane découvre une photo d’une villa qu’ils pensent être l’endroit où Aurore est séquestrée… Ils n’ont plus qu’à l’identifier. Pendant ce temps là chez les Daunier, l’ambiance est morose. William et Manon vivent un cauchemar. Ils n’arrivent pas à se détâcher de cette vidéo en live et ont passé la nuit sur le canapé à regarder Aurroe. Nordine tente de sortir Manon de ce tourbillon infernal, elle décide d’aller avec lui au commissariat.

Et alors que le ravisseur a une longueur d’avance sur la police, un suspect finit par tout avouer. Jordan traverse une crise de jalousie. Et Mona fait des prédictions troublantes à l’hôpital.



Demain nous appartient du 13 juin 2023 – extrait vidéo de l’épisode

