Tandem du 13 juin : vos épisodes ce soir sur France 3

Tandem du 13 juin 2023, vos épisodes de ce soir – Ce soir à la télé, France 3 continue de diffuser la saison 7 inédite de la série « Tandem ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits !







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Tandem du 13 juin 2023 : les épisodes de ce soir

Saison 7 épisode 11 – Tous les chemins mènent à Jacques

Grabels, village étape du chemin de Compostelle, voit surgir un miracle : du sang coule dans la source ! C’est celui de Jacques, le maire du village retrouvé mort dans une crevasse, un peu plus haut. Alors que nos héros enquêtent parmi les pèlerins encore sous le choc, ils apprennent que Jacques avait fait une incroyable découverte dans son jardin : un mystérieux haut-relief datant du Moyen Âge… A-t-il été tué à cause de cette découverte ? Ou est-ce une histoire plus personnelle, même… romantique ? Et Paul et Léa le savent bien : on n’oublie pas si facilement son premier amour.

Saison 7 épisode 12 – Inkil Chumpi

Alors qu’un mariage approche à grands pas, une archéologue est retrouvée morte au pied d’une momie inca dans un musée. Paul pense que la mort est liée à une malédiction, tandis que Léa soupçonne un stratagème. Ensemble, ils se lancent dans une enquête palpitante pour dévoiler la vérité sur cette mystérieuse affaire inca. Le temps presse car le mariage tant attendu approche. Sauront-ils résoudre le mystère à temps pour enfin célébrer cette union ?



Avec Christophe Reymond De Wit (Renaud Chartier), Catherine Demaiffe (Aurélia Montfort), Tess Boutmann (Capucine Montfort), Laurence Pierre (avocate générale), Renaud Dehesdin (Président du tribunal), Tristan Robin (Florian Pujol), Jules Dousset (Anthony Léger), Goobi (Guillaume Viala), Galiam Bruno Henry (Gabriel Perez), Valentine Carette (la journaliste), Wilfried Capet (prof de tennis), Alexiane Torres (Sylvie Léger)

« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV