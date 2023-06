La répression des fraudes s’attaque à Capucine Anav et d’autres influenceurs

La répression des fraudes a rappelé à l’ordres 6 influenceurs dont Capucine Anav pour leurs pratiques commerciales trompeuses sur les réseaux sociaux. En cause, le fait qu’ils ne précisent pas qu’il s’agit de partenariats rémunérés et qu’ils vantent des mérites non prouvés de certains produits.







Capucine Anav, dont la DGCCRF a pointé du doigt le compte SnapChat pour plusieurs problèmes, a du afficher un message sur Instagram sur lequel tous ses abonnés peuvent lire ce qu’on lui reproche.







« Les agents CCRF @dgccrf_off du service national des enquêtes ont initié une injonction administrative à l’encontre de Capucine Anav. » peut-on lire dans un post publié ce vendredi matin.

On lui reproche de ne pas préciser « l’intention commerciale de ses publications a visées publicitaire », d’utiliser « comme argument de promotion l’absence de Bisphenol A dans des biberons et tétines, alors que cette absence de substance est une obligation légale », d’alléguer « sur une composition de produits, leurs qualités ou leur bienfaits alors que ces informations sont non justifiées », et d’assurer « la promotion d’un dispositif dit de « patchs Mobiles anti-ondes » dont les les propriétés et résultats ne sont pas démontrés par des éléments scientifiques probants. »



Capucine Anav n’est pas la seule influenceuse rappelée à l’ordre. La répression des fraudes s’est aussi attaquée à Illan Castronovo, Simon Castaldi, Anthony Mathéo, Gaetan Debled et Léa Montchicourt.