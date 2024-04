Enquête Exclusive du 28 avril : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 28 avril 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Tomate, mozzarella : quand la mafia italienne braque nos assiettes ».













Enquête Exclusive du 28 avril 2024 : votre émission en résumé

La réputation mondiale de l’Italie repose sur des produits emblématiques tels que la mozzarella, l’huile d’olive et les tomates. Cependant, cette richesse nationale est aujourd’hui sérieusement entachée par l’emprise de la mafia. En effet, après avoir infiltré des secteurs tels que la drogue, les armes et les déchets, les puissants réseaux criminels italiens se sont également emparés du secteur agro-alimentaire.

Ce phénomène, connu sous le nom d' »agromafia », voit des organisations telles que Cosa Nostra, la Camorra et la ‘Ndrangheta prendre le contrôle des terres, fixer les prix, gérer le transport et la distribution des produits. Cette domination de la chaîne d’approvisionnement engendre des bénéfices colossaux, estimés à 24,5 milliards d’euros par an, soit trois fois plus qu’il y a une décennie.



De l’autre côté des Alpes, les autorités et le système judiciaire prennent ce phénomène très au sérieux. Le combat contre l’agromafia se déroule désormais dans les champs, du nord au sud de l’Italie. Le racket, l’intimidation, l’exploitation des migrants et les règlements de compte font partie du quotidien. Après plusieurs mois d’enquête approfondie, des accès exceptionnels ont été obtenus, notamment des confrontations avec les barons de la mafia et un procès hors du commun en Calabre.

Entre Naples et Rome, une plongée au cœur de la prestigieuse filière de la mozzarella di bufala a permis de comprendre comment les agriculteurs sont pris dans les filets de la mafia. Certains témoins, parmi lesquels des procureurs, des policiers, des militants et des agriculteurs résistants, ont accepté de partager leur expérience, mettant en lumière les risques encourus par ceux qui défendent le patrimoine agricole italien face au crime organisé.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.