Love Island du 30 juin : et les gagnants sont... (résumé + replay finale)

Love Island gagnants et résumé détaillé de la finale du vendredi 30 juin 2023 – Place à la grande finale de Love Island ce vendredi soir sur W9. Delphine est aux côtés des quatre couples finalistes : Nicolo et Solène, Cindy et Edgar, Perle et Valentin, et Gabriel et Louana.







Retour en images sur les parcours de chaque couple. On commence avec Perle et Valentin, dont le parcours a été marqué par la tromperie de Perle avec Bastos. Perle a été éliminée avant de revenir sur décision du public. Depuis ils ne se sont plus quittés !







On continue avec Nicolo et Solène, qui ont eu beaucoup de hauts et de bas… Du côté de Cindy et Edgar, c’était comme une évidence dès le départ même si tout n’a pas été un long fleuve tranquille. Aujourd’hui ces deux là sont très amoureux !

On finit avec Gabriel et Louana. Et évidemment quand on parle de Gabriel, on parle d’Anna !



Les anciens islanders sont là et chacun soutien l’un des couples. Clairement, Cindy et Edgar, et Perle et Valentin sont dans les préférés des anciens !

Delphine annonce le premier couple éliminé : c’est Gabriel et Louana qui arrivent 4èmes et ne remportent donc pas l’aventure.

Il ne reste plus que trois derniers couples encore en course et grosse surprise : Valentin demande Perle en mariage ! Perle est très émue et dit oui à Valentin !

Place à l’annonce du couple arrivé 3ème des votes du public : Nicolo et Solène.

Love Island : et les gagnants sont…

La victoire se joue donc entre Perle et Valentin, et Cindy et Edgar. Et Delphine annonce que le couple gagnant est : Cindy et Edgar ! Ils remportent donc la victoire et la somme de 20.000 euros !

Love Island, le replay de la finale du 30 juin

Si vous avez manqué la finale ce vendredi 30 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI.