Plus belle la vie : une actrice phare s’est mariée ! (PHOTOS)

Plus belle la vie infos acteurs – Grande et belle nouvelle pour une actrice phare de la série « Plus belle la vie ». Alors que le feuilleton pourrait bientôt faire son grand retour, Pauline Bression, alias Emma Rimez, s’est mariée !







Pauline Bression a dit oui à l’acteur Dan Menasche à la mairie des Lilas, en Seine-Saint-Denis.







Parmi les invités du mariage, d’autres acteurs de « Plus belle la vie » : Grant Lawrens (César) et Emmanuel Georgio (Francesco). Mais pas de trace de Bryan Tresor, qui incarnait Baptiste, son mari dans la série marseillaise.

A 33 ans, Pauline Bression était récemment à l’affiche du téléfilm « Meurtres sur les Îles de Lérins » et du film « Une histoire d’amour », réalisé par Alexis Michalik. Le réalisateur était présent pour son mariage et a partagé des clichés de ce beau moment.



De son côté, Dan Menasche avait fait une apparition dans « Plus belle la vie » l’an dernier.

PHOTOS le mariage de Pauline Bression et Dan Menasche







