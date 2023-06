C à vous du 15 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 15 juin 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme tous les jours, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 15 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Récession, semaine de 4 jours, intelligence artificielle… Geoffroy Roux de Bezieux, le président du MEDEF, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Clementine Vergnaud, journaliste à Franceinfo, raconte son combat contre la maladie dans le podcast “Ma vie face au cancer”. Elle témoigne dans

🔵 📌 Au large de la Grèce, le pire naufrage d’un bateau de migrants depuis 2016. On en parle avec Didier Leschi, directeur général de OFII France, dans le 5 sur 5

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Marina Viotti présente son album “Porque existe otro querer”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Cathleen Clarity, cheffe chez “Extreme miaaam” et auteure du livre “La Nouvelle Cuisine Californienne”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Jean Reno et Amanda Sthers pour le film “Les Promesses” en salle le 9 août

