Un si grand soleil spoiler : Hélène dérape et pointe son arme sur... (VIDÉO épisode du 16 juin)

Un si grand soleil spoiler – Claire a-t-elle raison de se méfier d’Hélène dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Dans quelques jours, Hélène va totalement partir en vrilles…

Elle dérape et pointe son arme sur… Tom !







Publicité











Publicité





Hélène et Claire continuent leur enquête pour retrouver Victor. Ça les mène à l’entrepôt et elle chope Tom entrain de transporter des cartons avec Jonas… Un petit trafic qu’Hélène veut éclaircir. Elle sort une arme et la pointe sur les deux jeunes ! Claire doit intervenir.

Tom explique qu’il est le frère d’Emma qui travaille aux Sauvages. Claire et Hélène décident de l’emmener parler devant sa soeur…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 30 juin 2023

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1170 du vendredi 16 juin 2023 : Hélène perd le contrôle



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.