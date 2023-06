Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 30 juin 2023

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 30 juin 2023 – Que va-t-il se passer à la fin du mois de juin dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 26 au vendredi 30 juin 2023.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire qu’Hélène et Claire continuent d’enquêter ensemble… Et une femme évadée de prison pourrait bien être à l’origine de la disparition de Victor !

De son côté, Margot a des problèmes à cause de Claudine. Mais elle ne compte pas se laisser faire. Et Robin est sous le charme d’une lycéenne…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 26 au 30 juin 2023

Lundi 26 juin 2023, épisode 1176 : Claire parle de la femme évadée à sa meilleure ennemie. Cette dernière se rend alors compte qu’elle a fait une terrible erreur… Carine a des difficultés financières mais fait tout pour préserver sa fille.

Mardi 27 juin 2023, épisode 1177 : Claudine fait comprendre à Margot qui est à l’origine de ses problèmes au cabinet. Margot va-t-elle régler ses comptes ?

Mercredi 28 juin 2023, épisode 1178 : Robin décide de prendre les choses en mains et de confronter la fille qu’il convoite. Vont-ils se réconcilier ou au contraire se brouiller définitivement ?

Jeudi 29 juin 2023, épisode 1179 : Noémie apprend une mauvaise nouvelle. Mais ce coup de théâtre pourrait bien donner une idée lumineuse à Margot…

Vendredi 30 juin 2023, épisode 1180 : Fanny parle à Carine d’un concours qui pourrait bien changer le destin de sa fille… De son côté, Hélène trouve une nouvelle piste dans son enquête.



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

