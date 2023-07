50mn Inside du 15 juillet : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 15 juillet 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







Publicité





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 15 juillet 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🎥 Phénomène – Julia Roberts et George Clooney

Julia Roberts et George Clooney forment depuis plus de 20 ans un duo complice, loin des plateaux de cinéma. Deux super stars qui s’adorent, partagent le même humour et se sont retrouvés ensemble cette année à l’affiche du film « Ticket to Paradise ».

⭐️ Story Hollywood – Whitney Houston, Bodyguard

Elle nous quittait il y a 11 ans, le 11 février 2012. On se souvient de son plus grand tube : I Will always love you, bande originale de Bodyguard, le film qui a valu à Whitney Houston son statut de star mondiale et la reconnaissance d’Hollywood.



Publicité





📸 Le portrait – Jenifer

Jenifer fait partie des artistes qui ne vont pas chômer cet été. Elle est en pleine tournée des festivals avec son nouvel album « n°9 » sorti à l’automne. Un album très personnel pour la chanteuse qui a fêté cette année ses 40 ans et les 20 ans de sa victoire à la Star Academy.

🏠 En intimité – Dave

On l’avait quitté l’année dernière, après le tournage d’un portrait, Dave avait fait une violente chute dans les escaliers de son domicile parisien. Plusieurs jours de coma et une grosse frayeur pour le chanteur, qui aujourd’hui va beaucoup mieux. C’est dans le Luberon, où il possède une maison, qu’il nous a accueillis, aux côtés de son compagnon de toujours, Patrick Loiseau, et de leur fidèle chienne Clara.

🎶 Chanson culte – The Show Must Go On, Queen

Quand Freddie Mercury en a écrit les paroles au début des années 90, il se savait condamné par la maladie. Le message est clair : il souhaitait que le spectacle continue, bien après sa mort. Et son vœu a été exaucé puisque 32 ans plus tard, The show must go on continue d’être joué sur scène.

50mn Inside du 15 juillet 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🇺🇸 Parcs d’Attraction US

Direction les Etats-Unis… C’est évidemment au pays champion de la démesure et du divertissement que l’on trouve les parcs d’attractions les plus fous !

📍 Cadaquès

Rien de tel que des destinations pas trop lointaines, débarrassées des foules estivales, pour déconnecter.

Nous partons cette semaine à Cadaqués ! Un petit village balnéaire en Espagne, dont le nom a longtemps été associé à celui de son plus illustre habitant… l’extravagant Salvador Dali !

Authentique et préservé, Cadaqués va vous faire oublier tous les clichés sur la Costa Brava.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.