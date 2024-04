66 minutes du 28 avril : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 28 avril 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 28 avril 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Taylor Swift : plus puissante que Biden et Trump ?

Artiste pop incontestée, Taylor Swift a acquis un poids politique démesuré aux États-Unis. Mais peut-elle vraiment faire basculer les prochaines élections ?



🔵 Poulet frites : la star du dimanche

Plat réconfortant par excellence, le poulet frites est un indémodable du dimanche midi et reste toujours d’actualité sur les tables des restaurants !

🔵 Kendji Girac : les fêlures d’un Gitan

Lundi dernier, Kendji Girac a frôlé la mort après avoir simulé une tentative de suicide après une dispute avec sa compagne. Mais que s’est-il réellement passé ?

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Autoroutes : opération vacances

Elles sont un passage obligé pour des millions d’automobilistes. Sur l’aire de Portes-lès-Valence, Marie-Jo s’occupe de l’entretien des sanitaires. Et en dix ans d’expérience, elle en a vu de toutes les couleurs…

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.