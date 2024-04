Les Enfants de la Télé du 28 avril : invités de Laurence Boccolini (extrait vidéo)

Publicité





Les Enfants de la Télé du 28 avril 2024, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de la saison de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 28 avril 2024 : les invités

Ce soir, Laurence Boccolini reçoit :

🔵 Cendrine Dominguez

🔵 Cali

🔵 Claire Chazal

🔵 Caroline Loeb

🔵 Patxi



Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.

Extrait vidéo

Retrouvez un nouveau numéro inédit des « Enfants de la Télé » ce dimanche 21 avril 2024 à 18h10 sur France 2.