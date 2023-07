« Le plus grand karaoké de France » : spéciale été ce soir sur M6 (20 juillet 2023)

« Le plus grand karaoké de France » : une spéciale été ce jeudi 20 juillet sur M6 – Nouveau numéro inédit du divertissement d’M6 « Le plus grand karaoké de France » avec Élodie Gossuin et Éric Antoine ce jeudi soir à la télé et il s’agit d’une spéciale été.







Rendez-vous à partir de 21h10 sur M6 ou en streaming et replay sur 6play.







« Le plus grand karaoké de France » : rappel du concept

Le plus grand karaoké de France est de retour pour fêter l’été en grande pompe et pose ses bagages sur le court central de Roland Garros ! Les chansons incontournables à tout karaoké qui se respecte seront de la partie pour mettre à l’honneur tous les tubes les plus cultes de vos soirées d’été ! Francky Vincent, Naps, Keen V, Gims, Gilbert Montagné et bien d’autres ont répondu présent ! Mais comme toujours, la star de la soirée se cachera dans le public ! 1 000 participants survoltés, équipés d’un système de micro unique et inédit, chanteront en même temps que l’artiste pendant sa performance, en suivant les paroles comme dans un vrai karaoké. En régie, un jury d’experts les écoute et sélectionne les plus talentueux tout au long de la soirée ! Qui sera le meilleur chanteur de karaoké ?

« Le plus grand karaoké de France » du 20 juillet, extrait vidéo

