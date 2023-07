Un si grand soleil du 20 juillet : Chloé trouve une info capitale (résumé et vidéo épisode 1199 en avance)

Un si grand soleil du 20 juillet, spoiler résumé de l’épisode 1199 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 20 juillet 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Becker a rendez-vous avec l’IGPN. Elle le reçoit dans son propre bureau. Elle veut comprendre si Becker a fait une erreur de commandement, mais il lui assure que non. Il confirme encore que la préfecture lui a donné l’ordre de continuer…







Publicité





Janet vient voir le Père Sylvio, elle soupçonne une myocardite aigue. Et ça viendrait d’une origine virale, il va passer des examens complémentaires. Pendant ce temps là, Jennifer apprend qu’elle a été recalé à l’examen d’infirmière. Jasmine tente de la réconforter, mais Laurine se moque d’elle…



Publicité





Marc reçoit un appel de Chloé, elle a fait des recherches et lui propose de se retrouver. Marc la remercie. Mais Louis a entendu leur conversation, Marc lui explique que la page est tournée.

La femme de l’IGPN interroge Manu au sujet de l’expulsion. Elle lui demande s’il a assisté à l’appel téléphonique entre Laurent Geoffroy et Becker. Manu n’a rien entendu, il l’a juste vu. Manu affirme estimer le commissaire Becker.

Le Père Sylvio voit que Jennifer va mal et décide de lui parler. Elle se confie et parle de Laurine, qui la déteste et l’humilie… Il la réconforte et lui dit des choses très gentilles.

Alex parle avec Manu après avoir été interrogé par l’IGPN. Il n’a pas enfoncé Becker. Manu regrette qu’elle enquête à charge.

Laurine ausculte le Père Sylvio, qui essaie de discuter. Mais elle est désagréable et nie être tendue. Il lui parle de blessures d’enfance ou de maltraitance. Elle l’envoie balader et sort furieuse de sa chambre.

Louis et Kira racontent la construction du lotissement à leurs amis. Louis dit que son père enquête et qu’il a demandé un coup de main à la mère de Robin. Robin n’apprécie pas… De son côté, Maéva va travailler au resto du père de Thaïs.

Christophe vient voir le Père Sylvio. Il ne se dit pas inquiet par son état de santé. Christophe lui dit que finalement il ne se confessera pas car il n’en a plus besoin. Il a des flashs, il se revoit enterrer quelqu’un…

Becker se confie à Janet au sujet de l’enquête. On veut lui faire porter le chapeau. Becker ne veut pas faire de concession.

Christophe retrouve Cécile, il lui parle de son ami qu’il est allé voir à l’hôpital. Il va beaucoup mieux, il dit que cette rencontre est importante pour lui. Pendant ce temps là, Laurine retrouve son père. Il se montre encore glacial et désagréable. Elle lui reproche de l’humilier.

Marc retrouve Chloé, qui a peu de temps. Il a vu juste : la préfecture a accéléré certains procédures d’expulsion. Et tous les appartements concernés appartiennent à la même foncière et toujours avec Laurent Geoffroy !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 4 août 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 20 juillet extrait, Sylvio parle à Laurine

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.