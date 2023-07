Paris 2024 le concert événement : artistes et programme ce soir sur France 2 (25 juillet 2023)

« Paris 2024 le concert événement », c’est ce mardi soir sur France 2 ! Une soirée présentée par Laury Thilleman et Laurent Luyat avec la participation de Tony Estanguet. À un an du lancement des Jeux Olympiques et Paralympiques, artistes et athlètes nous donnent rendez-vous pour fêter la magie des Jeux !







A suivre dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Paris 2024 le concert événement : demandez le programme

Depuis le parvis de l’hôtel de Ville de Paris et des futurs sites emblématiques de Paris 2024, la Tour Eiffel, Versailles, le Trocadéro, la Seine… Ce grand show réunira le temps d’un soir la musique et le sport, à travers des live et tableaux d’exception.

Tout au long de la soirée, artistes et sportifs se dépasseront à travers des performances en musique, pour aller toujours plus haut, plus fort, plus loin et célébrer les valeurs fondamentales de l’olympisme !

Des séquences incroyables dans lesquelles Gims performera au sommet de la Tour Eiffel avec Matthias Dandois, 9 fois champion du monde de BMX, ou encore le pianiste de renommé mondiale Lang Lang qui s’invitera sur les bords de la Seine, à la piscine Joséphine-Baker, pour un duo de natation synchronisé. Gaëtan Lévèque, artiste et athlète, nous fera perdre tous nos repères sur la musique de Michael Canitrot… séquence vertigineuse de trampoline tournée au château de Versailles ; et aussi beaucoup d’autres surprises, dont le danseur et chorégraphe Rachid Ouramdane qui rencontrera le musicien Ibrahim Maalouf pour un moment suspendu au théâtre national de Chaillot, à deux pas de la Tour Eiffel…

Un événement pour nous offrir un avant-goût de l’arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 !

Paris 2024 le concert événement, les artistes invités

Avec : Ofenbach, Gims, Santa, Lang Lang, Vitaa, Chimène Badi, Patrick Bruel, Bartabas, Soolking, Patrick Fiori, Jean-Charles Papi, Pretty Yende, Mourad Merzouki, Aimé Simone, Naps, Ibrahim Maalouf, Rachid Ouramdane, Christine and the Queens, Amir, Gaetan Leveque, Thomas Joly, Le Moulin Rouge et l’Orchestre National de France dirigé par Cristian Măcelaru



Et du côté des sportifs : Tony Estanguet, David Douillet, Stéphane Diagana, Brahim Asloum, Sarah Bee (breaking), Charlotte Hym (skate), Ysaora Thibus (escrime), Alisson Pinault (handball), Charline Picon (voile), Arthur Bauchet (skieur handisport), Mathias Dandois (BMX), Astrid Guyard, Marie-Amélie Le Fur