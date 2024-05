Mask Singer : quelle star est sous le Robolapin ? Indice !

Publicité





Il s'avère que Jenny from the block n'ait plus aucun secret pour lui… 🤯

Quelles sont vos pronos ?! 🎭

🕵️ 𝙈𝘼𝙎𝙆 𝙎𝙄𝙉𝙂𝙀𝙍, ce soir à 21h10 sur @TF1 et en streaming sur @tf1plus #MaskSinger #Robolapin #Enquete #Indice #Costume pic.twitter.com/6X6gNRlK6F

— Mask Singer (@MaskSinger_TF1) May 3, 2024