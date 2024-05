Secret Story du 3 mai 2024 : qui a été éliminé ? (résumé et replay de la quotidienne)

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du vendredi 3 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne d’élimination de Secret Story 2024, présentée par Christophe Beaugrand. En fin d’émission, un habitant sera éliminé et quittera la maison des secrets !





Connexion avec la maison. Les nominés sont stressés et Cassandra avoue culpabiliser pour la nomination de Maxime.







Publicité





Retour sur la journée de jeudi des habitants dans la maison des secrets. Lou et Maxence profitent de ce qui peut être leurs dernières heures dans la maison des secrets. Ils improvisent une danse. Place ensuite à une séance de sport dans le jardin. Les autres critiquent Lou et Maxence, ils disent qu’ils en font trop depuis leur nomination… Justine et Cassandra n’apprécient par leurs remarques et préfèrent s’éloigner.

La Voix annonce le jeu de la revanche des nommés. Lou, Maxence et Maxime se rendent dans la zone de jeu. Ils sont face à une Tour Eiffel en allumettes. Ils ont 30 minutes pour les compter et donner un nombre ! Celui qui sera le plus proche de la réalité remportera l’épreuve. Et c’est finalement Maxence qui remporte le jeu !



Publicité





C’est l’heure de la confrontation entre Zoé et Maxime suite à son buzz. Il pense qu’elle est une ancienne Miss Belgique. Il confirme son buzz, la Voix passe ensuite à la révélation dans le salon. Zoé annonce qu’il a découvert une partie de son secret mais pas l’intitulé exact. Il remporte donc la moitié de son secret !

Maxime, Lou et Maxence ont une mission secrète. Il y un sablier de 15 minutes dans le cellier et ils doivent faire en sorte qu’il continue de s’écouler toute la soirée ! Mais la Voix est joueuse et donne pour mission à Justine de déplacer le sablier et le cacher ! Maxence la crame !

Maxence découvre le gain du jeu : il enregistre un vote supplémentaire pour les prochaines nominations. Il choisit Ulysse. Après ce vote, dans le jardin, Kelyan annonce au clan de Lou et Maxence qu’il se sent plus proche d’eux.

Et le candidat éliminé est…

Verdict des votes du public. Les téléspectateurs ont choisi de sauver Lou ! Entre Maxence et Maxime, c’est finalement Maxime qui est éliminé et quitte la maison des secrets !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 3 mai

Rendez-vous ce soir à 18h55 dans l’After sur TFX, et demain à 17h15 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.