Retour de Plus belle la vie : une actrice historique n’a pas été contactée !

Retour de Plus belle la vie, infos acteurs personnages – C’est dans un peu plus de deux mois que le tournage des nouveaux épisodes inédits de la série « Plus belle la vie » reprendra. Anciens et nouveaux acteurs, nouveaux décors, nouvelles intrigues et surtout nouvelle chaîne : TF1.

Et alors que la production construit actuellement de nouveaux décors dans les studios de la Belle de Mai à Marseille, elle a aussi recontacté la plupart des acteurs principaux de la série marseillaise.







Mais une actrice phare et historique a révélé ne pas avoir été recontactée par Newen, producteur de Plus belle la vie, ni pour le final sur France 3, ni pour le retour sur TF1 !







« La question n’est pas de savoir si j’ai envie, mais pourquoi la production ne m’a pas contactée. Alors qu’on ne s’est pas du tout quittés en mauvais termes. (…) Posez-leur la question ! Pour ma part, j’aurais aimé rejouer Mélanie dans les derniers moments de la série, sur France 3. Surtout pour être avec Michel Cordes (Roland Marci), qui est décédé le 5 mai dernier et dont j’étais très proche » a déclaré Laetitia Milot, qui incarnant Mélanie Rinato depuis le lancement de PBLV en août 2004 et pendant très longtemps.

Plus belle la vie sur TF1 : beaucoup d’acteur vont reprendre leurs rôles

Rappelons que TF1 a déjà annoncé les retours de : Marwan Berreni (Abdel Fedala) et Léa François (Barbara Evenot), dont les personnages se sont mariés lors de l’ultime épisode, mais aussi : Sylvie Flepp (Mirta Torrès), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Cécilia Hornus (Blanche Marci), ou encore Laurent Kérusoré (Thomas Marci).



Mais ce ne sont pas les seuls à revenir dans « Plus belle la vie » : Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Lola Marois (Ariane), Tim Rousseau (Kilian), ont eux aussi annoncés sur les réseaux sociaux qu’ils seraient dans l’aventure du nouveau PBLV. Télé 2 Semaines a également annoncé Elodie Varlet (Estelle), Théo Bertrand (Kévin) et Anne Décis (Luna).

VIDÉO Retour de Plus belle la vie, la bande-annonce sur TF1