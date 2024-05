Ici tout commence spoiler : Teyssier débarque en Bretagne avec une idée en tête... (vidéo épisode du 10 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Emmanuel Teyssier va finalement accepter d’être le coach de Kelly et sa brigade pour la Coupe de France dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Teyssier, Kelly, Salomé, Lionel et Maya débarquent à Saint-Malo, en Bretagne !











Publicité





Lionel en prend plein les yeux en arrivant devant le château où ils vont loger tandis que c’est un moment d’émotion pour Kelly, qui revient là où elle était femme de ménage avec sa mère il y a plus de trois ans… Salomé la soutient.

De son côté, Teyssier a fait le déplacement avec une idée en tête ! Il tient à ce que Kelly remporte la Coupe de France afin de donner une leçon à Cardone et revenir victorieux à l’institut Auguste Armand…

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Hortense s’attaque à Cardone… (vidéo épisode du 10 mai)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 922 du 10 mai 2024, Teyssier et la brigade de Kelly en Bretagne

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.