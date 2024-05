« Mariés au premier regard » : qui est Clémence, la future femme de Romain ? Réponse et rebondissement !

Publicité





Alors que le huitième épisode de la saison 8 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, Romain était sur le point de se marier à Gibraltar mais avait bien du mal à se sortir Camille de la tête…





Mais on ne savait rien de Clémence, la future femme de Romain. Qui est-elle ? Romain va-t-il avoir un coup de coeur ? On a la réponse !







Publicité





Dans l’épisode 9 qui vous attend lundi prochain sur M6, vous allez découvrir que Romain va se retrouver à Gibraltar face à une certaine Clémence, avec qui il est compatible à 80%.

Clémence avait interrompu le processus de sélection après avoir rencontré quelqu’un. Mais cette relation n »a finalement rien donné et elle a ainsi pu revenir dans l’expérience « Mariés au premier regard ». Le plus surprenant est que justement dès le départ c’est avec Romain que les experts lui avaient trouvé une compatibilité !



Publicité





Clémence est une femme pétillante qui mène une vie à 100 à l’heure. Agée de 39 ans, elle peine à trouver un homme prêt à s’engager. Elle a envie de fonder une famille, avoir des enfants.

Mais on peut déjà vous dire que quand Clémence va finalement faire son entrée face à Romain, ce ne va pas être une évidence… Si la famille et les amis de Romain sont emballés, Romain est stressé et mal à l’aise. Et il va demander à parler à Clémence seul à seul !

Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 13 mai pour suivre l’épisode 9 de « Mariés au premier regard » !