Un si grand soleil du 19 juillet : Marc demande l’aide de Chloé (résumé et vidéo épisode 1198 en avance)

Un si grand soleil du 19 juillet, spoiler résumé de l’épisode 1198 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 19 juillet 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Alain parle à Elisabeth du nouvel article de Marc Moore. Il affirme que sa foncière est propriétaire de l’appartement ! Alain lui demande ce qu’elle va faire, il lui conseille de se retirer mais Elisabeth lui explique qu’ils ne sont pas responsables. Pendant ce temps là, Marc retrouve Becker à sa demande. Becker lui explique ses soupçons sur plusieurs procédures d’expulsion étonnamment accélérés par la préfecture…







Louis parle à Kira de se mobiliser pour faire arrêter les travaux sur l’ancien terrain de son grand-père. Florent s’énerve et s’y oppose ! Il leur rappelle les dangers de ce genre de seetings. Kira et Louis ne sont pas d’accord.



Ludo et Margot font le point avec Claudine sur leur association. Claudine leur parle de passer à la vitesse supérieure, Ludo lui parle de plusieurs exploitations à aider à passer en bio. Et il a aussi un projet de dépollution des sols, Claudine est partante. Florent demande à parler à Ludo, il lui parle de l’histoire de Louis et Kira. Il aimerait que Ludo leur parle.

Au commissariat, Akim et Elise soutiennent Nora. Elle leur explique que c’est Thierry qui l’a balancée. Pendant ce temps à, Florent appelle Louis et Kira pour leur proposer de rencontrer Ludo. Ils sont partants et le remercient.

Marc appelle Chloé pour lui demander son aide pour croiser les documents et voir quels dossiers ont été accéléré par la préfecture. Chloé refuse de se mouiller dans cette affaire. Marc ne la comprend pas, il lui dit que ça peut faire tomber un système corrompu et lui demande de réfléchir.

Louis et Kira expliquent tout à Ludo. Il leur explique qu’il faut tout étudier et vérifier si tout est légal. Il leur dit de ne surtout rien faire pour l’instant.

Elisabeth s’en prend au dirigeant de la foncière. Elle lui reproche de ne pas l’avoir informée. Laumière est là aussi et il pense qu’ils n’ont rien à se reprocher. Ils sont sur le chantier de construction du lotissement sur les anciennes terres de Jacques Moore ! Pendant ce temps là, Ludo fait les vérifications… Louis appelle Jacques, qui lui parle de l’association qui pourrait les aider. Il veut se battre mais Jacques lui dit être passé à autre chose.

Chloé bosse sur les documents pour Marc, elle cache tout quand Evan arrive et elle lui ment… Elle change de sujet et propose de commander à manger. Au commissariat, la commandante de l’IGPN retrouve Manu. Elle va commencer l’enquête interne. Elle lui assure qu’elle ne laissera rien au hasard et si une faute a été commise, il la trouvera.

