The Voice Kids : résumé et replay des 3èmes auditions à l’aveugle (18 juillet 2023)

The Voice du mardi 18 juillet 2023, résumé et replay – C’est parti pour la troisième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2023 de The Voice Kids. Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori poursuivent la formation de leurs équipes.







Publicité





La soirée commence avec Jade, 14 ans, qui vient de Montréal. Elle reprend « All by myself » de Céline Dion. Patrick se retourne très vite, suivi par Nolwenn. Slimane et Kendji se retournent en fin de chanson ! Slimane bloque Patrick. Et elle finit par choisir Slimane !

Place ensuite à Nathan, 9 ans, qui reprend « Ninie la chance » d’Annie Cordy. Nolwenn et Kendji se retournent vite, suivis par Patrick. Nathan décide de rejoindre Patrick Fiori !







Publicité





Marika, 14 ans, chante « A fleur de toi » de Vitaa. C’est une grande fan de Slimane ! Slimane et Kendji se retournent dans les derniers instants de la chanson. Et à la surprise générale, elle choisit Kendji !



Publicité





Léandro, 7 ans, chante « Je vole » de Michel Sardou. Tous les coachs se retournent ! Léandro choisit de continuer avec Slimane.

On écoute le talent suivant à l’aveugle. Flavia, 14 ans, chante « I Dreamed a Dream ». Aucun coach ne se retourne.

Mahé, 15 ans, et Bella, 11 ans, sont amis et participent tous les deux. Mahé reprend « I’m not the only one » de Sam Smith. Nolwenn se retourne, suivie de Kendji au dernier moment. Mahé choisit Nolwenn !

Place ensuite à Bella, qui reprend « Ton nom » d’Amel Bent. Kendji est le seul à se retourner, elle rejoint donc son équipe.

Maxence, 11 ans, chante « Les démons de minuit » d’Images. Aucun coach ne se retourne.

Maelys, 13 ans, reprend « Another love » de Tom Odell. Tous les coachs se retournent ! Elle choisit d’aller avec Slimane.

Mathéo, 14 ans, reprend « Bande organisée ». Patrick, Slimane et Nolwenn se retournent. Il choisit Patrick Fiori.

Noah, 14 ans, chante un chant ukrainien. Personne ne se retourne.

Margaux, 14 ans, reprend « As it was » de Harry Styles. Kendji se retourne vite, suivi par Nolwenn. Au final, tous les coachs sont retournés ! Elle décide de rejoindre l’équipe de Nolwenn.

The Voice Kids du 18 juillet 2023, le replay

Cette troisième soirée de la saison 2023 de The Voice Kids est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 3ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le mardi 25 juillet 2023 pour l’épisode 4 !