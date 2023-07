Demain nous appartient spoiler : Roxane s’en prend à Violette (vidéo épisode du 21 juillet)

Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner entre Roxane et Violette dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Roxane va s’en prendre violemment à Violette…







Entre Roxane et Violette, c’est très tendu ! Roxane sort et découvre Violette avec Enora dans les bras au dessus de la piscine. Elle pète un cable et lui crie dessus ! Roxane va loin, Violette est bouleversée et se victimise… Roxane s’excuse, elle lui explique qu’elle a juste eu très peur.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1475 du 21 juillet 2023 : Roxane violente avec Violette

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



