Un si grand soleil spoilers : Louis et Kira dérapent, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 24 au 28 juillet 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 24 au 28 juillet 2023 – En ce début de week-end et de vacances pour beaucoup, si vous êtes impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut vous dire que Margot subit la pression de Claudine et elle se retrouve en mauvaise posture. L’état de santé du Père Sylvio se dégrade alors que Christophe cherche un allié…

Et Ludo n’apprécie pas le comportement de Louis et Kira, qui vont trop loin.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 24 au 28 juillet 2023

Lundi 24 juillet 2023, épisode 1201 : Alors que Claudine fait pression sur Margot, Manu prend quelqu’un en filature et assiste à une étrange transaction…

Mardi 25 juillet 2023, épisode 1202 : Alors que Jennifer est très surprise par le comportement de Laurine, Christophe escompte le soutien d’un allié aussi puissant qu’inattendu.

Mercredi 26 juillet 2023, épisode 1203 : Alors que Ludo n’apprécie pas le comportement de Louis, Margot, de son côté, se retrouve dans une fâcheuse posture.

Jeudi 27 juillet 2023, épisode 1204 : L’état de Sylvio Pavan se dégrade très fortement. De même que les relations entre Margot et Claudine au cabinet d’avocat. Parallèlement, Louis et Kira prennent un risque qui peut leur couter cher…

Vendredi 28 juillet 2023, épisode 1205 : Tandis que la nouvelle action de Louis et Kira crée des remous, Margot reproche à Ludo son inaction. Emma, de son côté, prend une décision irrévocable…



Publicité





VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 24 au 28 juillet 2023

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.