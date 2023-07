Fort Boyard du 22 juillet 2023 : ce soir l’équipe de Karima Charni et Indira Ampiot (VIDEO)

Fort Boyard du samedi 22 juillet 2023 Ce soir et comme chaque samedi de l’été, Olivier Minne vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro de la saison 2023 de Fort Boyard. Pour ce quatrième numéro de la saison, l’équipe est composée ce soir de PEF (Pierre-François Martin-Laval), Nicole Ferroni, Matthieu Pillard, Caroline Margeridon, Karima Charni, Roman Doduik, Indira Ampiot et Damien Thévenot.







A suivre également en streaming et en replay gratuit sur France TV.







Ce soir, le Père Fouras a décidé de jouer l’atout « l’affrontement ». C’est la première fois en 34 éditions que deux équipes vont s’affronter pour dérober le trésor du Père Fouras !

Ils joueront pour la Maison des Femmes, soutenue par Nicole Ferroni, et l’École de Sauvetage côtier méditerranéenne – MC Swim Challenge 2023, soutenue par PEF.

La Maison des Femmes est d’être un lieu d’accueil, d’écoute et de prise en charge pour toutes les femmes vulnérables ou victimes de violences. Elle favorise l’accès aux dispositifs sociaux et l’accès au droit.

Le MC Swim Challenge est une course caritative de nage en mer, au sein du Parc national des calanques de Marseille. Elle se compose de trois défis indissociables : un défi sportif, un défi environnemental et un défi caritatif. L’ensemble des dons et des bénéfices de l’événement sont reversés au profit des enfants atteints d’un cancer.

Une aventure différente chaque samedi soir

Pour cette 34e saison, le Père Fouras continue de compliquer la tâche à ces candidats-célébrités de plusieurs façons.

Les nouveaux atouts : après le succès des 9 atouts l’été dernier, Il va en dévoiler de nouveaux : un atout est une stratégie d’un soir utilisée par le Père Fouras pour tenter d’empêcher les participants de lui voler son trésor, et c’est surtout la promesse d’émissions différentes tous les samedis soir.

L’arrivée de nouvelles cellules et aventures comme le flipper, l’horlogerie ou encore les tours infernales.

Sans oublier l’ADN du Fort avec les anciennes cellules comme la laverie automatique, la bibliothèque abandonnée ou encore le saut de l’ange…



Olivier Minne accompagnera les équipes dans la recherche des clés et des indices. Il reste pour eux un guide toujours prêt à les épauler.

Le Père Fouras pourra également compter sur son armée de redoutables personnages pour l’aider à protéger son trésor : Passe-Partout, Passe-Muraille, la nouvelle recrue Passe-Oussakass, le shérif Willy Rovelli, Blanche, Rouge, la famille Boo.

Une nouvelle saison pour pousser les participants à toujours plus se dépasser !

Fort-Boyard : extrait vidéo du 22 juillet

Voici un extrait de votre émission de ce soir.

