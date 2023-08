Publicité





« 20h30 le dimanche » du 20 août 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – Ce soir et comme chaque dimanche sur France 2, c’est un nouveau numéro inédit de la spéciale été de « 20h30 le dimanche » qui vous attend. Quel est le sommaire aujourd’hui de ce numéro intitulé « La Corse à la voile » ?





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 20 août 2023 : le sommaire

Le voilier « Belle Aventure » propose des liaisons entre Toulon et Calvi, pour voyager sans polluer, mais aussi prendre son temps et le large. La série d’été de « 20h30 le dimanche » a embarqué avec les skippers Marianne et Rémi.

Cap sur la Méditerranée et l’île de Beauté, à bord d’une ligne de transport pas comme les autres… une traversée de Toulon à Calvi à bord d’un voilier au nom prometteur, Belle Aventure.

A l’heure où le réchauffement climatique s’emballe et où le secteur du tourisme est pointé du doigt pour ses émissions de gaz à effet de serre, la société Sailcoop propose une alternative radicalement décarbonée pour le transport de personnes, avec pour seules sources d’énergie le vent et la passion des skippers.

Eloge de la lenteur et conscience écologique

Marianne et Rémi tiennent la barre. Elle est corse, il est réunionnais, et tous les deux se disent qu’il faut tout faire pour inventer de nouvelles façons de voyager en préservant la planète. Au programme, une escapade écologique sur un monocoque de 15 mètres de long qui peut embarquer jusqu’à 10 passagers.

Ils transportent quotidiennement des passagers entre le continent et la Corse avec leur voilier, et le projet a le vent en poupe. Avec « 20h30 le dimanche », embarquez pour l’aventure « slow travel », un voyage d’une vingtaine d’heures qui permet aux passagers de s’inscrire dans un rapport différent au temps.



Publicité





Un reportage de Vivien Chareyre, Laura Damase et Alexandru Sechilariu.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV