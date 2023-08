Camille & Images du 25 août : les invités de Camille Combal ce soir sur TF1

Publicité





Camille & Images du 25 août 2023 – Camille Combal est de retour ce vendredi soir sur TF1 pour un nouveau numéro de son émission « Camille & Images ». Camille Combal vous convie tous pour fêter l’été avec le second numéro des « Vacances de Camille & Images » !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming et replay sur MYTF1.







Camille & Images du 25 août 2023 : les invités de Camille Combal

Vous avez aimé ou manqué l’épisode 1 ? Vous allez adorer la suite des Vacances de Camille & Images. Camille Combal vous attend dès 21h10, dans son vidéo-club «Camille & Images» version parasols et cocotiers !

Ils ont choisi de passer la soirée avec nous : Evelyne Dhéliat, Jean-Luc Lemoine, Anggun, Domingo, Julien Canaby, Bruno Sanches, Edgar-Yves, Laurent Mariotte.

Et Camille leur a préparé des dossiers que certains auraient préféré oublier !

Au programme : vos meilleures vidéos de vacances, les images cultes de nos invités et toujours le meilleur du net des réseaux et de la télévision.

Alors ne rangez pas encore les tongs et les paréos et venez passer la soirée avec nous pour clore l’été tous ensemble sur TF1 !

Camille & Images du 25 août, la bande-annonce

En attendant ce soir, voici quelques images de ce qui vous attend ce soir.



vidéo à venir

Si vous avez envie de partager les fous-rires de Camille Combal et de ses invités, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TF1 et MYTF1.