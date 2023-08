« Meurtres en Berry » puis « Meurtres à Aix-en-Provence » : ce soir sur France 3 (12 août 2023)

Publicité





« Meurtres en Berry » puis « Meurtres à Aix-en-Provence », deux téléfilms issus de la collections « Meurtres à … » sont en mode rediffusion ce soir, samedi 5 août 2023 sur France 3.





A voir ou revoir dès 21h10 la chaîne ou sur France.TV pour le replay.







« Meurtres en Berry » : histoire et interprètes

Bois de Chanteloube. Le corps d’Antoine Noiret, éminent professeur en oncologie, est retrouvé dans la mare au Diable. Des signes rituels présents sur la scène du crime laissent penser que la victime a été sacrifiée à la faveur d’un sabbat, une cérémonie de sorcellerie.

Véritable sacrifice humain ou débordement tragique d’une manifestation culturelle organisée par des artistes locaux ? Pour Basile Tissier, policier à Bourges envoyé sur l’enquête en tant qu’observateur, les investigations commencent au cœur de la campagne berrichonne, celle de son enfance et qu’il a fuie.

Une campagne où le rationnel se dispute à l’irrationnel des magnétiseurs et des sorciers, et où George Sand a laissé durablement sa marque. Heureusement, il peut compter sur l’aide et la clairvoyance de Solène Durel, médecin de campagne, qui connaît très bien les gens du coin mais aussi… la victime.

Avec : Aurélien Wiik (Basile Tissier), Fauve Hautot (Solène Durel), David Mora (Stéphane Beaumont), Boris Terral (Antoine Noiret), Julie-Anne Roth (Aline Mercier), Clarisse Lhoni-Botte (Anne Fauvel), Bérangère Mc Neese (Isabelle Servin)



« Meurtres à Aix-en-Provence » : histoire et interprètes

Un homme est retrouvé crucifié et scarifié dans la crypte de la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence. Sur son corps, un fragment de parchemin, rédigé comme une prophétie de Nostradamus. Malgré 10 ans de brouille, la commandante Anne Giudicelli se voit contrainte de faire appel aux lumières de sa demi-sœur Pauline, historienne spécialisée dans la décryptage des prophéties. Au grand dam de leur mère, la redoutable Éléonore… Trois autres meurtres sont commis. Une malédiction ou la mise en scène d’un psychopathe ?

Avec : Astrid Veillon (Anne Giudicelli), Isabelle Vitari (Pauline Dorval), Andréa Ferreol (Eléonore Dorval), Christophe Rouzaud (Gilles Audiberc), et Jérémie Covillault (Hugo Marciano)

La bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celle de la bande-annonce de votre soirée.

🔍👀 Vous aimez les soirées policières ? Vous allez être doublement content ! 🔹 « 𝗠𝗲𝘂𝗿𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗿𝘆 », c'est samedi à 21.10 !

🔹 « 𝗠𝗲𝘂𝗿𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗔𝗶𝘅-𝗲𝗻-𝗣𝗿𝗼𝘃𝗲𝗻𝗰𝗲 », c'est samedi à 22.45 ! pic.twitter.com/BbV9WZjMCD — France 3 (@France3tv) August 11, 2023