Ninja Warrior : et le gagnant est... (résumé + replay finale du 11 août 2023)

Publicité





Ninja Warrior, finale du vendredi 11 août 2023 – Qui a remporté la victoire ce vendredi soir à l’issue de la grande finale de la saison 8 de « Ninja Warrior » ? Il s’agit de… Matthias Noirel.





A l’issue de la première étape de la finale, les 8 meilleurs s’étaient qualifiés directement pour la suite : Iliann Cherif, Jean Tezenas Du Montcel, Valentin Decarnin, Thomas Hufner, Clément Gravier, Maxime Ben-Medjani, Michel Lajic, et Charles Pujade.







Publicité





Les 10 suivants devaient s’affronter en duels. Se sont qualifiés : Alexis Landot, Maurane Jelic, Clément Bin, Matthias Noirel, et Victor Debrunne.

Place ensuite au deuxième parcours avec 9 obstacles à franchir pour espérer accéder à la tour des héros.



Publicité





Charles Pujade, gagnant de la saison précédente, est le premier à s’élancer. Il réussit les 5 premiers obstacles sans encombre et il enchaine avec la dernière partie. Il passe le redouté mur des titans, mais il tombe sur l’avant-dernier obstacle : interstellar. Un obstacle inédit en France et redoutable ! Charles ne pourra donc pas défendre son titre.

Thomas Hufner enchaine. Il tombe sur la roue d’Hercule ! Alexis Landot passe ensuite, il tombe lui aussi sur la roue d’Hercule.

Place à Jean Tezenas Du Montcel. Il arrive à bout du parcours 2 et enchaine sur le dernier. Jean passe interstellar et enchaine sur l’ultime envol. C’est réussi ! Il se qualifie donc pour la Tour des Héros !

Maurane Jelic tombe aux manivelles d’acier !

On continue avec l’incroyable Clément Bin, le seul rescapés des nouveaux candidats. Il arrive au 3ème parcours ! Mais il tombe sur les barres élastiques.

Place à Iliann Cherif. Il arrive jusqu’au 3ème parcours mais chute comme Charles, sur interstellar ! Victor Debrunne enchaine, mais il tombe sur la roue d’Hercule. Il est très déçu !

Matthias Noirel s’élance avec toujours son précieux joker en poche. Mais le joker n’est valable qu’en cas de chute sur le second parcours ! Il n’en a pas besoin et se lance sur le dernier parcours. Il réussit à passer interstellar ! Et c’est réussi, il se qualifie pour la Tour des Héros pour la toute première fois !

Maxime Ben-Medjani arrive jusqu’au dernier parcours et prend sa revanche sur les barres élastiques, où il avait chuté l’an dernier. Mais il tombe juste après, sur interstellar ! C’est au tour de Michel Lajic. Il chute lui aussi sur interstellar ! Valentin Decarnin tombe au même endroit, c’est une hécatombe !

Il ne reste plus que Clément Gravier. Et il réussit à passer les 9 obstacles pour rejoindre la Tour des Héros pour la troisième fois consécutive !

Ninja Warrior, la Tour des Héros : et le gagnant est…

Ils sont donc trois à tenter la Tour des Héros cette saison : Jean Tezenas Du Montcel, Matthias Noirel et Clément Gravier.

– Jean s’élance le premier, mais c’est raté, il ne bat pas le record de Clément. Jean annonce que c’était sa toute dernière participation !

– Clément y va le deuxième. Et il réussit à battre son record !! Il l’a fait en 24 secondes et 74 centièmes !!

– Mathias Noirel termine. Il gravit les 23m de corde en 23 secondes et 2 centièmes ! C’est donc lui il le grand gagnant et il bat le record de Clément ! Il remporte la somme de 60.000 euros.

Ninja Warrior du 11 août 2023, le replay

Si vous avez manqué la grande finale de Ninja Warrior ce soir, sachez qu’elle est dispo en replay streaming sur myTF1 en cliquant ici.