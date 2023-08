Ninja Warrior : qui sont les qualifiés pour la suite de la finale ? (résumé + replay 4 août 2023)

Ninja Warrior, finale du vendredi 4 août 2023 – Qui sont les qualifiés pour la seconde partie de la finale de la saison 8 de « Ninja Warrior » ? La première partie était diffusée ce soir sur TF1.

Et à l’issue de cette soirée, on connait les noms des derniers finalistes, qui s’affronteront vendredi prochain sur un second parcours de finale pour espérer accéder à la Tour des Héros et gravir la fameuse corde de 23m.







Publicité











Publicité





Les finalistes qualifiés pour la seconde partie de la finale de Ninja Warrior face aux Légendes sont…

A l’issue d’un premier parcours ce soir, les 8 meilleurs candidats se sont automatiquement qualifiés pour la suite de la finale :

1- Iliann Cherif en 2min18’52

2- Jean Tezenas Du Montcel en 2min23’50

3- Valentin Decarnin en 2min25’57

4- Thomas Hufner en 2min27’09

5- Clément Gravier en 2min29’48

6- Maxime Ben-Medjani en 2min36’42

7- Michel Lajic en 2min38’85

8- Charles Pujade en 2min56’10

Les 10 suivants étaient obligés de s’affronter lors de terribles duels sur « l’ascenseur de l’extrême » pour tenter eux aussi, de réaliser leur rêve de poursuivre la compétition jusqu’à la mythique corde de 23 mètres de la « Tour des Héros ».

On a pu voir seulement deux duels ce soir avec les qualifications d’Alexis Landot et Maurane Jelic. Il reste trois duels à voir vendredi prochain !



Publicité





Ninja Warrior du 4 août 2023, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 5 de Ninja Warrior ce soir, sachez qu’il est dispo en replay streaming sur myTF1 en cliquant ici. Et rendez-vous le vendredi 11 août pour suivre la deuxième et dernière partie de la finale.