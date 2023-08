N’oubliez pas les paroles : quand l’émission sera-t-elle de retour ?

Publicité





N’oubliez pas les paroles, retour – Quand le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles » sera-t-il de retour à l’antenne de France 2 ?

Après une semaine d’absence, les fans du jeu musical attendent avec impatience le retour de Nagui et la maestro, Nathalie, qui compte déjà 34.000 euros de gains.











N’oubliez pas les paroles, retour le lundi 28 août

Rassure-vous, plus que le week-end à patienter ! « N’oubliez pas les paroles » sera de retour avec des inédits dès le lundi 28 août 2023 ! On reprendra donc le parcours de Nathalie là où on s’est arrêtés, elle comptait 5 victoires. Réussira-t-elle à garder son micro d’argent ?

N’oubliez pas les paroles, le replay

Si vous avez manqué les émissions précédentes, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.