Ici tout commence spoiler : ça tourne mal pour Enzo et Vic (vidéo épisode du 30 août)

Ici tout commence spoiler – Vic et Enzo ont-ils un avenir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Les choses sont compliquées entre ces deux là et dans quelques jours, un évènement va venir encore une fois tout remettre en question entre eux…

En effet, Enzo va préparer un petit goûter romantique pour Vic sur la plage. Mais alors que tout semble aller pour le mieux et qu’Enzo demande à Vic d’être sa petite amie, c’est le drame…





Enzo est en convalescence après son opération, il est debout mais avec des béquilles. Alors quand il tombe sous les yeux de Vic, il refuse son aide et se referme ! Il se braque et la plante comme ça, sans explication !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 741 du 30 août 2023, Enzo chute et plante Vic



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.