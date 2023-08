Demain nous appartient spoiler : Gabriel déclare sa flamme (vidéo épisode du 30 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses vont déraper entre Soraya et Gabriel dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Gabriel va se lancer et déclarer sa flamme à Soraya !











Gabriel est jaloux que Soraya soit sortie avec Simon… Il ne peut plus cacher ce qu’il ressent, Gabriel se lance et déclare sa flamme à la jeune avocate ! Mais vis à vis de sa soeur Noor, Soraya bloque et préfère oublier ce qu’elle ressent pour Gabriel… Alors, elle lui met un stop !

Soraya finira-t-elle par craquer et vivre son histoire avec Gabriel ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l'épisode 1503 du 30 août 2023 : Gabriel ouvre son coeur à Soraya

