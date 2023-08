Rugby : suivre France / Fidji en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Summer Nations Series suivre France / Fidji en direct, live et streaming. A moins de 3 semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde de rugby, place au troisième et avant-dernier match de préparation du XV de France ce samedi soir au stade de la Beaujoire à Nantes.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h50 ce samedi 19 août 2023. Coup d’envoi à 21h05.







Avant-dernier match de préparation pour le XV de France : vivez France – Fidji !

La rencontre est commentée par le duo composé de Benjamin Kayser, ancien international français de rugby à XV, et de François Trillo, journaliste et ancien joueur français de rugby à XV.

En bord de terrain, ils seront accompagnés de Christian Califano, ancien international français et consultant depuis 2011 sur TF1.

France / Fidji, composition des équipes

Le XV de départ de la France : Jaminet – Bielle-Biarrey, Vincent, Danty, Moefana – (o) Hastoy, (m) Lucu – Cretin, Alldritt, Cros – Willemse, Verhaeghe – Atonio, Mauvaka, Wardi

Les remplaçants : Bourgarit, Gros, Laclayat, Chalureau, Flament, Macalou, Serin, Jalibert



Le XV de départ du Fidji : Maqala – Tuisova, Masi, Radradra (cap.), Habosi – (o) Muntz, (m) Lomani – Botia, Mata, Derenalagi – Cirikidaveta, Nasilasila – Doge, Ikanivere, Mawi

Les remplaçants : Matavesi, Ravai, Tagi, Mayanavanua, Tuisue, Kuruvoli, Wainiqolo

France / Fidji en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h50. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site de la Fédération Française de Rugby.

France / Fidji, un match de rugby évènement à suivre dès 20h50 sur TF1.