Un si grand soleil du 24 août : Ludo et Margot, c’est fini (résumé et vidéo épisode 1224 en avance)

Un si grand soleil du 24 août, spoiler résumé de l’épisode 1224 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes pressé d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 24 août 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Tom est au téléphone avec Nathalie, qui lui demande s’il est prêt pour sa rentrée. Il lui dit que oui… Virgile demande comment se passe la cure d sa mère, il dit que ça va. Virgile note que ça n’a pas l’air d’aller, il lui demande s’il stresse pour sa rentrée. Tom dit que c’est une perte de temps, Virgile lui dit que c’est important et lui prête son vélo pour gagner du temps.







Au lycée, c’est la rentrée. Thaïs repère Tom… Elle le trouve beau gosse et Kira la charrie. Tom interroge Achille sur la rentrée des secondes, il regarde le listing et ils sont dans la même classe. Pendant ce temps là, Margot rumine son histoire avec Ludo devant Cécile. Elle est dégoûtée, elle pense qu’elle est un pansement parce qu’il ne peut pas avoir Noémie. Cécile pense qu’elle exagère.



Au cabinet de Claudine, elle lit à Elisabeth, Laumière et Milo le nouvel article sur la mort du vigile. Pelletier prend cher et Elisabeth lui rappelle qu’il n’y a rien de faux dans l’article. Elle l’envoie balader. Claudine propose de se concentrer sur une solution.

Claudine convoque Margot dans son bureau pour discuter. Elle veut qu’elles aient de meilleurs rapports, Margot lui demande ce qu’elle attend d’elle. Claudine veut que Margot lui organise un rendez-vous avec Ludo et Noémie pour parler de l’association. Margot appelle Noémie, qui préfère en rester là avec le cabinet. Elle dit qu’elle va en parler avec Ludo. En raccrochant, Noémie a trouvé Margot bizarre. Ludo lui dit que c’est tendu entre eux;

Devant le lycée, le vélo de Tom a déraillé. Achille regarde, il lui dit qu’il peut rentrer à pied. Achille propose de l’aider en réparant ça chez lui. Quand Tom découvre la villa, il demande à Achille ce que font ses parents. Il lui dit que son père est véto et sa mère juge d’instruction. Tom comprend mieux. Achille repart le vélo de Tom, qui le remercie.

Akim parle à Elise, il ne comprend pas que Margot ne ressente pas la même chose que lui. Pendent ce temps là, Ludo et Noémie sont au cabinet, Margot les installe froidement. Claudine veut repartir sur des bases saines mais Ludo et Noémie lui disent qu’ils n’en ont pas envie. Mais Claudine leur dit que la société foncière s’engage à leur verser 100.000 euros chaque année pendant 5 ans. Ils doivent juste communiquer sur ce partenariat.

Tom retrouve son pote, qui lui donne la drogue à revendre. Il le briefe, Tom dit qu’il va gérer. Pendant ce temps là, la police retrouve un corps sans vie. Un ado de 14 ans est mort et il avait pris de cette drogue !

Dans la rue, Noémie et Ludo hésitent. Margot pète un cable et demande à parler à Ludo en privé. Elle lui annonce que c’est terminé ! Et elle lui balance qu’elle a couché avec Akim !

