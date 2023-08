Demain nous appartient spoiler : Soraya amoureuse de... (vidéo épisode du 28 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Soraya est dans de sales draps dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ! En effet, dans quelques jours, elle va révéler à Victoire qu’elle est amoureuse…

Mais on peut dire que ça ne s’annonce pas facile puisque la jeune femme est amoureuse de… Gabriel !











Etant donné que sa soeur, Noor, n’a toujours pas tourné la page avec Gabriel, on peut dire que Soraya est dans une situation compliquée. Victoire tente de deviner de qui Soraya est amoureuse et quand elle comprend que c’est Gabriel, elle est sous le choc et lui confirme qu’elle est dans la mer**…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1501 du 28 août 2023 : Soraya fait une confidence à Victoire

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.