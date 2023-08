Un si grand soleil spoiler : Margot et Noémie, la confrontation tourne mal (VIDÉO épisode du 25 août)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Entre Noémie et Margot, rien ne va plus dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors que Margot a quitté Ludo et lui a balancé pour sa liaison avec Akim, Noémie va venir lui parler…











Noémie parle à Margot de sa rupture avec Ludo, elle pense qu’ils formaient un beau couple… Margot gaffe en lui disant qu’elle ne compte pas se mettre avec Akim, ils n’ont couché ensemble qu’une seule fois. Noémie est sous le choc, elle n’était pas au courant puisque Ludo ne lui avait rien dit ! Margot préfère s’en aller…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1225 du 25 août 2023 : Noémie et Margot, la confrontation



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.