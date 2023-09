66 minutes du 10 septembre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

Publicité





66 minutes du 10 septembre 2023, sommaire et reportages – Ce dimanche soir, c’est la rentrée pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». Kareen Guiok Thuram remplace Xavier de Moulins et vous propose deux nouveaux numéros inédits dès 17h20 sur M6. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 10 septembre 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h20 dans 66 minutes :

🔵 Braderie de Lille : toujours une institution

48h pour chiner la perle rare ! La braderie de Lille est le plus grand vide-greniers d’Europe. Elle s’est tenue le week-end dernier.



🔵 Temu : le nouveau géant chinois du e-commerce

C’est l’application le plus téléchargée du moment. Les prix imbattables de Temu, nouveau géant chinois du commerce en ligne, cachent un côté plus obscur.

🔵 Manèges : accidents à répétition

Comment la sécurité des manèges à sensations est-elle assurée ? Nous avons enquêté après une série d’accidents dont certains mortels.

📺 Et l’entretien de Kareen Guiock Thuram avec Antonio Rodriguez, responsable des Restos du Coeur en Seine-Saint-Denis.

Et retrouvez aussi d’autres reportages dont le sommaire n’a pas été dévoilé par la chaîne. Reportages, portraits, enquêtes, 66 Minutes explore l’actualité de la semaine avec 3 ou 4 reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l’actualité internationale.

A 18h45 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Sujet non communiqué par la chaîne

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.