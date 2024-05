« 58 minutes pour vivre » : le film avec Bruce Willis ce soir sur M6 (16 mai 2024)

Publicité





« 58 minutes pour vivre », c’est le film avec Bruce Willis rediffusé ce jeudi soir sur M6. Un film réalisé par Renny Harlin et sorti en salles en 1990.





A découvrir ce soir dès 21h10 sur M6 ou en live et depuis tous vos appareils connectés sur 6play et sa fonction direct.







Publicité





« 58 minutes pour vivre » : l’histoire

Le soir de Noël, l’inspecteur John McClane est en attente de son épouse à l’aéroport de Washington. Des mouvements suspects attirent son attention et le mènent jusqu’à un entrepôt à bagages. Une fusillade éclate alors, et un groupe de mercenaires prend le contrôle de l’aéroport, coupant toute communication et bloquant les avions. Les terroristes exigent la libération du général colombien Esperanza, en transit vers une prison américaine. Dans les cieux, les passagers, dont la femme de McClane, ont désormais moins d’une heure avant que les avions ne soient à court de carburant.

Avec Bruce WILLIS (John McClane), Bonnie BEDELIA (Holly Gennero McClane), William ATHERTON (Richard « Dick » Thornburg), Franco NERO (Général Ramon Esperanza), William SADLER (Colonel Stuart), John AMOS (Major Grant), et Dennis FRANZ (Capitaine Carmine Lorenzo)



Publicité





VIDÉO « 58 minutes pour vivre » : la bande-annonce