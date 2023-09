Ici tout commence spoilers : les résumés jusqu’au 29 septembre 2023

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 29 septembre 2023 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Alors, c’est le moment puisque Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 25 au vendredi 29 septembre 2023.





Et on peut déjà vous dire que la Coupe de France de cuisine va se dérouler à l’institut Auguste Armand.







Dans le même temps, Rose abandonne le master, qui change de direction. Et c’est l’heure des retrouvailles pour Teyssier, qui doit quand même se remettre au travail.

Entre Kelly et Lionel, rien ne va plus. De son côté, Constance enquête sur un secret incluant sa soeur…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 25 au 29 septembre 2023

Lundi 25 septembre (épisode 759) : La coupe de France de cuisine est lancée ! Un retour inattendu met à mal les plans d’Olivia. Après les retrouvailles, le travail rappelle Teyssier à l’ordre.

Mardi 26 septembre (épisode 760) : Entre Kelly et Lionel, la tension monte. Changement de programme et de direction pour le Master ! Teyssier a une proposition inattendue pour Jasmine.

Mercredi 27 septembre (épisode 761) : Au pied du mur, Kelly doit revoir la composition de sa brigade. Le projet de master de Salomé prend un nouveau tournant. Pendant le cours de Clotilde, Pénélope reçoit une punition salée…

Jeudi 28 septembre (épisode 762) : Entre Kelly et Lionel, le torchon brûle. De son côté, Constance enquête sur le secret de Carla et Bérénice. L’institut fête l’anniversaire de Maya !

Vendredi 29 septembre (épisode 763) : Coup de chaud en cuisine : Malik est prêt à quitter sa brigade… Constance tend un piège à Carla et Bérénice. Ethan et Léonard sont troublés par leur lendemain de soirée.



Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

