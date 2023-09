« Avec Florent Pagny, tout le monde ELA » : artistes, invités et participants du concert ce soir sur TF1 (1er septembre 2023)

Publicité





Avec Florent Pagny, tout le monde ELA, c’est le concert évènement qui vous attend ce soir, vendredi 1er septembre 2023, sur TF1. Florent Pagny, icône de la chanson française, est à l’honneur lors d’une soirée inoubliable, entouré d’amis et d’artistes qui ont marqué sa carrière et sa vie. Ce concert événement promet d’être un moment d’émotion intense et de partage musical exceptionnel autour de Florent Pagny et de ses amis artistes.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi sur myTF1 via la fonction direct. Attention, aucun replay ne sera disponible !







Florent Pagny revisitera son répertoire exceptionnel avec pas moins de 22 titres emblématiques lors d’un concert unique. Pour rendre cet événement encore plus spécial, ses amis ont généreusement accepté de partager la scène avec lui et d’interpréter ses chansons en duo avec passion. Au total, 20 histoires communes envoûtantes seront présentées lors de cette soirée mémorable.

Les téléspectateurs auront le privilège d’être aux premières loges pour vivre cet instant unique !

Avec Florent Pagny, tout le monde ELA, la liste des artistes présents

Parmi les artistes invités figurent des noms prestigieux tels que Patrick Bruel, Matt Pokora, Zazie, Soprano, Patrick Fiori, Pascal Obispo, Anggun, Marc Lavoine, Christophe Maé, Calogéro, Lara Fabian, Amel Bent, Kendji Girac, Carla Bruni, Vianney, Diego Torres, Slimane, Raoul Paz, Jenifer et Anne Sila.



VIDÉO Avec Florent Pagny, tout le monde ELA, extrait

Florent Pagny chante aux côtés d'artistes qui ont marqué sa vie. Un concert événement à découvrir vendredi 21:10 sur TF1. Pour patienter, on vous propose ce magnifique duo @florentpagny x @Mae_Officiel. 😍 pic.twitter.com/9A0ZN6DJwU — TF1 (@TF1) August 30, 2023