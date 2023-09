Disparition de Marwan Berreni (Plus belle la vie), la réaction de TF1 : « Cette histoire nous échappe »

Publicité





Ça fait maintenant plus d’un mois que Marwan Berreni, alias Abdel Fedala dans le feuilleton marseillais « Plus belle la vie », a disparu et ne donne plus signe de vie. Le mystère reste entier alors que le tournage du feuilleton quotidien, relancé par TF1, reprendra le mois prochain.





La chaîne est sortie du silence et a réagi auprès du Parisien.







« Cette histoire nous échappe complètement. C’est du ressort du fait divers » a-t-on simplement déclaré chez TF1.

Marwan Berreni est-il toujours vivant ?

Au sein de la production, Newen, on s’inquiète du sort de Marwan Berreni. Il incarnait Abdel Fedala depuis 2009 et fait partie de la famille « Plus belle la vie ».



« On ne veut pas parler de Marwan, c’est trop douloureux. L’affaire est entre les mains de la police. C’est horrible de ne pas savoir » a déclaré une source interne à Newen, producteur de PBLV, auprès du Parisien. « Est-ce que c’est lui qui conduisait ? Que lui est-il arrivé ? Est-il seulement encore vivant ? » a ajouté une autre personne au sein de la production.

Rappelons que le scénario doit être réécrit pour pallier à l’absence de Marwan Berreni.

« En dehors de ces événements, on est tous très heureux de se retrouver. La préparation suit son cours comme pour une série quotidienne classique, avec beaucoup de plaisir et de stress » précise-t-on chez Newen.

Pour rappel, le 3 août dernier, à la sortie d’une boîte de nuit de Mâcon, une femme a été violemment percutée sur un passage piéton par un véhicule qui a pris la fuite. Elle est passée sous les roues de la voiture et souffrait de multiples blessures. La police aurait ensuite retrouvé le véhicule plus tard à une vingtaine de kilomètres de l’accident. Un 4X4 a été retrouvé avec des traces de choc à l’avant. Mais selon une information récente et contrairement à ce qui avait été annoncé, le véhicule n’appartenait pas à l’acteur !

Depuis, l’acteur n’a plus donné signe de vie. Une enquête est ouverte et sa famille a a lancé un avis de disparition inquiétante. De son côté, la victime est traumatisée mais est sortie de l’hôpital, elle est actuellement en convalescence.