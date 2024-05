66 minutes du 19 mai : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 19 mai 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 19 mai 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Horreur au péage

Mardi dernier, un commando a attaqué un fourgon de l’administration pénitentiaire afin de libérer Mohamed Amra, tuant de sang-froid deux agents. Le détenu est toujours en fuite.



🔵 Enfants interdits, vacances tranquilles ?

🔵 Les papes des sandwichs

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 L’incroyable village vide-greniers

Direction les Hauts-de-France où avait lieu, il y a quelques jours, un vide-greniers qui n’a rien à envier à ses célèbres grandes sœurs que sont la Braderie de Lille (Nord) et la Grande Réderie d’Amiens (Somme). À la brocante de Crèvecœur-Le-Grand, Gwendoline négocie difficilement avec les passants car elle a un seul et unique objectif en tête : emmener ses enfants à un parc d’attraction !

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.