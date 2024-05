The Voice : rebondissement ! Un finaliste abandonne et cède sa place à... (VIDÉO)

Publicité





Alors que vous avez pu découvrir la demi-finale de « The Voice, la plus belle voix » hier soir et découvrir les noms des cinq finalistes, un énorme rebondissement vient d’être annoncé sur le réseau social X ce dimanche après-midi.





En effet, Adnaé a choisi de se retirer de la compétition et ne représentera donc pas Bigflo & Oli sur la finale samedi prochain !







C’est donc Iris, éliminée hier soir, qui prend la place de finaliste en remplacement d’Adnaé.

Iris représentera Bigflo & Oli en finale de The Voice, elle rejoint Gabriel Lobao pour Mika, Baptiste Sartoria pour Vianney, Alphonse pour Zazie, et Shanys pour Camille Lellouche.



Et si Adnaé se retire, c’est pour la bonne cause. Elle est enceinte !

« Je me retire de l’aventure pour en vivre une tout autre qui s’annonce magnifique : l’arrivée de mon bout de chou. Nous avons fièrement fait l’aventure ensemble et j’en suis reconnaissante. » a-t-elle écrit sur Instagram. « La demi-finale était enregistrée en avance, depuis, mon petit bout de chou a bien poussé. L’arrivée de bébé et le calendrier de la finale étant serrés, les voyages entre le Mozambique et le France ne sont pas envisageables pour moi. »

Iris finalement finaliste de The Voice 2024