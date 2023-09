Ici tout commence spoiler : Anaïs sauve Teyssier en plein cours (vidéo épisode du 6 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Le secret de Teyssier va être en grand danger la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, non seulement le chef a perdu le goût et l’odorat, mais en plus Landiras s’est absenté et Emmanuel va devoir assurer l’ensemble des cours de pâtisserie des trois promos !

Teyssier va proposer que Mehdi remplace Landiras mais le reste de l’équipe va refuser…











Pour son cours avec les 2ème année, Teyssier panique et appelle Anaïs en urgence. Elle arrive juste à temps pour goûter ce que Billie a préparé avec des saveurs osées ! Emmanuel fait mine de goûter et donne son avis, Anaïs le reprend… Billie et Vic trouvent le chef particulièrement sympa avec Anaïs !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 746 du 6 septembre 2023, Anaïs à la rescousse de Teyssier



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

